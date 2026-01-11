استقبل مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في مكتبه اليوم (الأحد)، نائب مدير إدارة النظام العام والمرور لمنطقة باريس الفريق أوليفيير بورد، ورئيس ديوان شرطة باريس الفريق إريك مويس، والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق الأمني، وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز العمل الأمني بين الجانبين.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على منظومة العمل الأمني بالأمن العام، والمبادرات والحلول التقنية الداعمة للمهمات الأمنية، في إطار تعزيز التعاون المشترك.