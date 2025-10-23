أطلق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان، عدداً من ظباء الأدمي الفرساني في محمية جزر فرسان، وذلك أثناء زيارته للمحمية واطلاعه على أهم برامج تنمية الحياة الفطرية في المحمية والمحافظة على النظم البيئية والتنوع الأحيائي.

وتضمنت زيارة أمير جازان جولة في المحمية والاطلاع على مكوناتها الطبيعية والبحرية، وما تزخر به من تنوّع أحيائي، مستمعاً إلى شرح من المختصين في المركز حول الجهود المبذولة في المحافظة على التنوع الأحيائي بجزر فرسان وتنمية موائلها الطبيعية.

وأشاد بدعم القيادة للقطاع البيئي وحماية الحياة الفطرية، منوهاً بدور المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتحقيق تكامل الجهود الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لحماية التنوع الأحيائي بمحمية جزر فرسان التي تعد من أغنى مناطق المملكة تنوعاً أحيائياً بحرياً وبرّياً.