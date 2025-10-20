كشف الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن بن دبي الحربي، لـ«عكاظ»، أن منطقة المدينة المنورة، شهدت نقلة نوعية في الخدمات الطبية، لافتاً إلى أنه يوجد حالياً 154 مركزاً صحياً، إضافة إلى تطوير عدد من المراكز الصحية بما يواكب الحاجات لكل مرحلة.وأشار، في حواره مع «عكاظ»، إلى وجود مشاريع صحية جديدة، مع زيادة الطاقة الاستيعابية بأقسام العيادات الخارجية بنسبة بلغت 90 %، وتشغيل غرف العمليات بمستشفيات المنطقة بكامل طاقتها الاستيعابية، إلى جانب السعي منذ وقت مبكر لإيجاد حلول لقوائم الانتظار في العيادات التخصصية، ورفع نسبة تشغيلها إلى 100 % خلال عام واحد، إضافة لتقليص قوائم الانتظار بالعمليات الجراحية. وإلى تفاصيل الحوار:• ما أبرز التحديات التي تواجه مراكز الرعاية الصحية الأولية في المدينة المنورة حالياً، وما هي خططكم لمعالجتها؟•• بفضل دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي، لا توجد تحديات تشغيلية لمراكز الرعاية الأولية بالمنطقة، التي يبلغ عددها 154 مركزاً، ونعمل حالياً على تطوير عدد من المراكز بما يتناسب مع الدعم اللامحدود وفق مراحل، إذ دشنت المرحلة الأولى بداية العام الماضي وكانت 7 مراكز، وتتضمن المرحلة الثانية 11 مركزاً بالمدينة المنورة ومحافظاتها.• كيف يتم العمل على تعزيز برامج التوعية الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية؟•• يهدف برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي إلى تعزيز الصحة العامة للمجتمع، والمتمثلة في الوقاية قبل العلاج وتقديم الأمل قبل علاج الألم، ونعمل الآن مع شركائنا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة، وبدعم مباشر من أمير منطقة المدينة المنورة، على إجراء مسح صحي للسكان بالمنطقة لتقديم خدمات التوعية الصحية الوقائية، كونها أحد أهداف الرؤية الطموحة لوطننا الغالي.• هل توجد مبادرات جديدة لتحسين سهولة الوصول للخدمات الصحية الأولية، خصوصاً في الأحياء النائية أو التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً؟•• بالتأكيد، المبادرات الصحية الوطنية تشمل كافة المناطق، خصوصاً منطقة المدينة المنورة، فالإستراتيجية الخاصة بتجمع المدينة المنورة الصحي التوسع في تقديم الخدمات الصحية وتسهيل الوصول لها بمختلف المواقع وفق معايير محددة مسبقاً، ومنها النمو السكاني.إنجازات تحسين الخدمات• ما أبرز الإنجازات التي تحققت في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات المدينة المنورة خلال الفترة الماضية؟•• شهدنا في الفترة الماضية تدشين العديد من الخدمات الصحية بالمستشفيات والتوسع في تقديمها، إذ افتتح مشروع العيادات الخارجية للمستشفيات، الذي يخدم أكثر من مليون مستفيد سنوياً، وأيضاً مبنى العيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام الذي يقدم 120 ألف موعد سنوياً، وكذلك المرحلة الأولى من مشروع تطوير وإحلال مراكز الرعاية الصحية الأولية وعددها 7 مراكز، وأيضاً تطوير وإحلال البنية التحتية بمستشفى الأمير عبدالمحسن ومراكز المنشية والصخيرات وعشار بمحافظة العلا، إضافة لمشروعات تطوير البنية التحتية للطوارئ بمدينة الملك سلمان الطبية وبعض طوابق التنويم بمستشفى الولادة والأطفال، وقريباً أقسام التنويم والطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى أحد، وتوسعنا في تقديم التخصصات الطبية المختلفة بمعظم المستشفيات الداخلية والطرفية، وفي تقديم الخدمات الافتراضية لتصل إلى 145 ألف موعد سنوياً، وزيادة الطاقة الاستيعابية بأقسام العيادات الخارجية بنسبة بلغت 90%، وتشغيل غرف العمليات بمستشفيات المنطقة بكامل طاقتها الاستيعابية، إضافة لتدشين أقسام طبية نوعية حديثة كالأشعة التداخلية ومركز القدم السكرية وغيرها بمدينة الملك سلمان الطبية.مشاريع قيد التنفيذ• ما خططكم لتطوير وتوسعة المستشفيات القائمة، وهل هناك مشاريع لمستشفيات جديدة قيد التنفيذ أو التخطيط؟•• نعمل لتطوير المواقع بما يتناسب مع دعم القيادة الحكيمة، وبإشراف مباشر من أمير المنطقة، ودعم وزير الصحة رئيس مجلس إدارة شركة الصحة القابضة، فهناك عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، منها تطوير مستشفى أحد، ومستشفى المهد، إضافة للمشروعات الحديثة المتوقع الانتهاء منها قريباً، ومنها مستشفى الأنصار، التي ستشكل إضافة مميزة لخدمة أهالي المدينة المنورة وزوارها مع وجود مستشفى السلام الوقفي ومستشفى الحرم اللذين يقدمان خدماتهما للآلاف من الأهالي والزوار والمعتمرين سنوياً.• كيف يتم التعامل مع مشكلة قوائم الانتظار في العيادات التخصصية والعمليات الجراحية، وما الحلول المقترحة لتقليلها؟•• سعينا منذ وقت مبكر لإيجاد الحلول لحل قوائم الانتظار في العيادات التخصصية ورفعنا نسبة تشغيلها إلى 100% خلال عام واحد، إضافة لتقليص قوائم الانتظار بالعمليات الجراحية بشكل كامل، ونلمس اليوم وصولنا إلى صفر في قوائم انتظار للكثير من التخصصات.جذب وتوطين الكفاءات• ما إستراتيجيتكم لجذب وتوطين الكفاءات الطبية والتمريضية في المدينة المنورة؟•• تجمع المدينة المنورة الصحي جزء من منظومة شركة الصحة القابضة التي تعمل منذ انطلاقتها على استقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية لتقديم خدمات صحية بجودة عالية للمستفيدين، بدعم مباشر من وزارة الصحة، ونشهد خلال هذه الفترة استقطاباً عالياً للكفاءات.• كيف يتم العمل على تطوير وتدريب الكوادر الصحية الحالية لضمان مواكبة أحدث التطورات في المجال الطبي؟•• توجد العديد من البرامج التي تقوم عليها إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالتجمع مع الإدارات والجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إذ نشهد بشكل سنوي حفل تخرج البرامج الصحية الذي يرعاه ويشرفه أمير المنطقة، وشهد الحفل الذي أقيم خلال هذا العام 2025 تخريج أكبر دفعة في تاريخ صحة منطقة المدينة المنورة.• ما الإجراءات المتخذة لضمان الاستعداد والاستجابة السريعة لأي طوارئ صحية أو أوبئة محتملة في المدينة المنورة؟•• يعمل مركز القيادة والتحكم بالتجمع الصحي على مدار الساعة وبشكل مباشر مع مركز الأزمات والكوارث بفرع وزارة الصحة بالمدينة المنورة ومنظومة الجهات الحكومية الأخرى بالمنطقة، لرصد أي تداعيات تستدعي الاستجابة السريعة لأي حالة طوارئ صحية.التحول الرقمي وأبرز المشاريع• كيف يتم التنسيق مع الجهات الأخرى (مثل الأمانة والدفاع المدني) للحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة في المدينة؟•• التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الشقيقة يسير بشكل منظم ومتعاون بإشراف إمارة منطقة المدينة المنورة، وهذا بفضل الله ثم توجيهات أمير المنطقة وتعاون مختلف الجهات.• ما مدى تقدم التحول الرقمي في الخدمات الصحية بالمدينة المنورة، وما أبرز المشاريع الجاري العمل عليها في هذا المجال (مثل الملف الطبي الموحد، التطبيقات الصحية)؟•• يعد تجمع المدينة المنورة الصحي من أوائل التجمعات على مستوى المملكة في تطبيق نظام الملف الطبي الموحد، بحيث بدأ العمل منذ وقت مبكر على توحيد النظام الطبي في مستشفيات المنطقة ممثلاً ببرنامج «ميديكا كلاود»، وفي مراكز الرعاية الأولية طبقنا برنامج «رقيم» لكافة المراكز الصحية، وهو بالتالي ما يدعم تقليل سلسلة إجراءات الخدمات الصحية المساندة من تحاليل وأشعة وبيانات وغيرها للمستفيدين بحيث تقلل من الهدر في وقت تنفيذ الخدمات الطبية للمستفيدين، كما يشكل تطبيق صحتي اليوم أحد أبرز التطبيقات الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط في تقديم الخدمات وله أكثر من 27 مليون مستخدم بالمملكة.الاستفادة من التقنية• كيف يمكن للمواطنين الاستفادة بشكل أكبر من التقنية في الحصول على الخدمات الصحية وتسهيل الإجراءات؟•• يجد المستفيد كافة الإجراءات التي يتم العمل عليها بالمنشآت الصحية بالتطبيق من خدمات وتقارير وحجز المواعيد الحضورية أو الافتراضية، فضلاً عن الاستشارات الطبية الفورية والخدمات المتعددة.• كيف يتم أخذ آراء وملاحظات سكان المدينة المنورة بعين الاعتبار لتحسين الخدمات الصحية؟•• نعمل الآن على التوسع في برنامج المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم ميدانياً، ويتمثل ذلك في مواقع مختلفة بالمنطقة، أولها مركز العزيزية للرعاية الأولية، وجارٍ التوسع في تقديم تلك الخدمة، إضافة للمجلس الشهري الافتراضي، والقنوات الأخرى كمركز التواصل التفاعلي الذي سيطلق قريباً، إضافة لقنوات الاتصال 937 ومنصة قياس رضا المستفيد.