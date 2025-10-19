أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم (الأحد) بمركز سلطان بن عبدالعزيز (سايتك) إطلاق موسم الخبر 2025، الذي يُقام بدعم من هيئة تطوير الشرقية والهيئة السعودية للسياحة، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) «مبادرة أرامكو»، إلى جانب عدد من الداعمين والشركاء والرعاة من القطاعين العام والخاص.

وشهد اللقاء إقامة جلسة حوارية شارك فيها عدد من ممثلي الجهات المشاركة في تنظيم الموسم، ناقشوا خلالها أهمية التكامل بين القطاعات في دعم صناعة السياحة الوطنية وتعزيز جاذبية المنطقة الشرقية كوجهة ثقافية وترفيهية، وذلك بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تحفيز الاستثمار في هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس محمد بن سعيد العبدالله، ومدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) -المكلف- مصعب السعران، والمتحدث باسم الهيئة السعودية للسياحة عبدالله الدخيل، ورئيس نادي القادسية بدر الرزيزا، ومدير الإعلام والتواصل المؤسسي في بلدية الخبر سلطان محمد العتيبي، والرئيس التنفيذي لشركة CreativeXP حبيب المرزوق.



تعزيز مكانة الخبر كوجهة سياحية

وأكد المشاركون في الجلسة أن الموسم سيعزز مكانة الخبر كوجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى المملكة والمنطقة، وسيسهم في إبراز هوية الشرقية الغنية بتراثها وإبداعها، من خلال فعاليات تجمع بين الثقافة والترفيه والابتكار والاستدامة، وتعمل على رفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.

وخلال اللقاء الإعلامي أوضح مدير إدارة مكتب الوجهات السياحية في هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس ثامر الشيخ أن الموسم يقدم تجربة سياحية وترفيهية تمتد من 23 أكتوبر 2025 حتى 31 يناير 2026، عبر أكثر من 147 فعالية متنوعة موزعة على 7 مناطق رئيسية تشمل «ساحة الاحتفالات – الواجهة البحرية، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، أجدان ووك، الشاطئ الرملي، كورنيش الخبر الشمالي».

وتتضمن عدداً من الفعاليات، منها: حفل افتتاح الموسم بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، كأس نادي الصقور، أمسيات سايتك التراثية والموسيقية، منطقة نسيم الخبر الشاطئية، وفعالية «بيج باونس» كأكبر مدينة ألعاب هوائية في العالم، مهرجان القادسية، وعدد من الحفلات الغنائية.

رفع جودة الحياة للسكان والزوار



وأشار الشيخ إلى أن أهداف الموسم تتمثل في رفع جودة الحياة للسكان والزوار، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وزيادة معدلات الإشغال السياحي، وتمكين رواد الأعمال والقطاع الخاص من خلال فرص استثمارية وتجارية جديدة.

ورفع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المكلف الدكتور طلال بن نبيل المغلوث أسمى آيات الشكر والعرفان إلى أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية بهيئة تطوير الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، على دعمهما المستمر لمبادرات الهيئة التنموية والسياحية. وأكد الدكتور المغلوث أن موسم الخبر 2025 سيمثل رافداً مهماً للاقتصاد المحلي من خلال رفع نسب الإشغال الفندقي وتنشيط قطاعات الضيافة والتجزئة وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كوجهة وطنية للثقافة والسياحة والترفيه، بما يعكس حيوية المنطقة وتنوعها الثقافي والاجتماعي.

وأضاف الدكتور المغلوث أن إجمالي الإنفاق المتوقع خلال الموسم يتجاوز 85 مليون ريال، ما يعكس الأثر الاقتصادي الإيجابي الكبير الذي سيحدثه على المدينة ومرافقها. كما أوضح أن الموسم سيوفر أكثر من 7200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركة الشباب في صناعة الفعاليات والسياحة.