شهد معرض جدة الدولي للكتاب، مساء أمس الجمعة، توقيع الإعلامي المخضرم حامد الغامدي لكتابه الجديد «الراعي والشاشة»، وسط حضور جماهيري كثيف ازدحمت به أروقة المعرض من مختلف أطياف المجتمع، في مشهد عكس مكانة الغامدي في الذاكرة الإعلامية السعودية واهتمام القراء بتجربته الطويلة.

ويعود الغامدي في هذا الإصدار، الصادر عن دار تشكيل، إلى ذاكرة الشاشة السعودية من أوسع أبوابها، جامعاً بين دفتي الكتاب سيرة ذاتية ثرية وتاريخاً شفهياً للإعلام السعودي منذ بواكيره الأولى حتى زمن الرقمنة. ويكتب تجربته كما لو أنه يروي حكاية المهنة نفسها، متتبعاً تحولات البث التلفزيوني من اللقطة الأولى بالأبيض والأسود إلى المشهد الرقمي المتسارع، إذ تتقاطع التجربة الشخصية مع الذاكرة الجماعية للإعلاميين والمشاهدين على حدٍّ سواء.

ويوثق المؤلف أبرز محطات رحلته المهنية منذ بداياته في تلفزيون المملكة العربية السعودية، مروراً بتجاربه في قنوات أوربت وMBC، وبرامجه التي أصبحت جزءاً من ذاكرة المشاهد مثل «ما يطلبه المشاهدون» و«سباق المشاهدين» و«شريط الفنون»، إضافة إلى مشاركاته الميدانية في تغطية زيارات الملوك والأمراء ومرافقته لهم في رحلات رسمية وثقافية داخل المملكة وخارجها، بما حملته من تجارب إنسانية وإشراقات مهنية نادرة.

ويرصد الكتاب تحولات أدوات المهنة من الرسائل الورقية والمكالمات الهاتفية إلى البث التفاعلي والمنصات الرقمية، مع تأكيد الغامدي أن جوهر الرسالة الإعلامية لم يتغير، فالإعلام الحقيقي يبدأ من صدق الإنسان وينتهي عند أثره في الناس.

يُذكر أن الغامدي وُلد في منطقة الباحة وتخرج في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعاصمة الرياض حاصلاً على البكالوريوس في اللغة العربية، ثم نال درجة الماجستير في سياسة الإدارة الإعلامية من جامعة جنوب كاليفورنيا، جامعاً بين الاحتراف الأكاديمي والحضور الجماهيري، وحظي خلال مسيرته بتكريمات عربية وخليجية؛ تقديراً لعطائه الإعلامي الطويل.