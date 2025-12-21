عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم (الأحد) اجتماعها التاسع من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك بمقر المجلس في الرياض، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

واستعرضت الهيئة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأقرت إحالة 29 موضوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس القادمة، شملت العديد من التقارير من بينها التقرير السنوي لجامعة نجران، وجامعة بيشة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، إضافة إلى مشاريع أنظمة تمهيداً لعرضها تحت قبة المجلس.

وأقرت خلال اجتماعها التاسع اليوم إحالة عددٍ من مشاريع الاتفاقيات والمذكرات المتعلقة بالتعاون والتفاهم في مجالات الاستثمار والطاقة والطيران المدني مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.