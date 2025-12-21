نفذت بلدية الظهران مبادرة مجتمعية بالتعاون مع مركز كيان الطفل، وذلك في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية وترسيخ قيم التكافل الإنساني، شملت توزيع حقائب شتوية وتقديم وجبات إفطار لرجال النظافة، تقديراً لجهودهم الميدانية ودورهم الحيوي في الحفاظ على نظافة المدينة وسلامة بيئتها.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية الظهران المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن المبادرة تهدف إلى دعم العاملين في الميدان وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال فصل الشتاء، في مشهد إنساني يجسد الاهتمام بالإنسان قبل كل شيء، ويعكس روح المسؤولية المجتمعية والتكامل بين الجهات الخدمية والمؤسسات الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لدعم الفئات العاملة ميدانياً، وتعزيز الشراكات المجتمعية الفاعلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ونشر ثقافة العطاء والتقدير لكل من يساهم في خدمة المجتمع.

وثمَّن مركز كيان الطفل هذه الشراكة، مشيداً بالتعاون المثمر مع بلدية الظهران، ومؤكداً أن مثل هذه المبادرات تعزز القيم الإنسانية وتترك أثراً إيجابياً مستداماً في المجتمع.