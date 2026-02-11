كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية The Lancet أن السمنة ترتبط بشكل وثيق بزيادة مخاطر الوفاة أو دخول المستشفى بسبب الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن أكثر من 46 من كل ألف وفاة ناجمة عن العدوى في الهند يمكن ربطها بزيادة الوزن.

وشملت الدراسة أكثر من 540 ألف شخص، وخلصت إلى أن الأفراد المصابين بالسمنة المُعرَّفة بمؤشر كتلة جسم يبلغ 30 أو أكثر يواجهون خطراً أعلى بنسبة 70% للتعرض لدخول المستشفى أو الوفاة نتيجة أمراض معدية، مقارنة بمن يتمتعون بمؤشر كتلة جسم صحي، أما المصابون بالسمنة المفرطة، فكان خطرهم يقارب ثلاثة أضعاف.

أمراض تتفاقم مع السمنة

وأظهرت النتائج أن السمنة تؤثر بشكل كبير على مسار عدد من الأمراض الشائعة، أبرزها: الإنفلونزا الموسمية، كوفيد-19، الالتهاب الرئوي، التهاب المعدة والأمعاء، التهابات المسالك البولية، والتهابات الجهاز التنفسي السفلي.

في المقابل، لم تُظهر البيانات تدهوراً ملحوظاً في نتائج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو السل لدى المصابين بالسمنة.

تقديرات عالمية مقلقة

وبالاستناد إلى بيانات من فنلندا والمملكة المتحدة ومقارنتها بإحصاءات عالمية، قدّر الباحثون أن السمنة ربما ساهمت في نحو 600 ألف وفاة من أصل 5.4 مليون وفاة بالأمراض المعدية حول العالم في عام 2023، أي ما يعادل وفاة واحدة من كل 10 وفيات تقريباً.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة سوليا نيبرغ من جامعة هلسنكي: «تشير نتائجنا إلى أن الأشخاص المصابين بالسمنة أكثر عرضة بشكل ملحوظ للإصابة الشديدة أو الوفاة بسبب مجموعة واسعة من الأمراض المعدية، ومع ارتفاع معدلات السمنة عالمياً، يُتوقع أن تزداد أيضاً الوفيات وحالات الاستشفاء المرتبطة بالعدوى».

سد فجوة معرفية بعد جائحة كورونا

ورغم أن جائحة كوفيد-19 أثبتت أن السمنة تزيد من شدة المرض ومخاطر الوفاة، فإن مدى تأثيرها على الأمراض المعدية الأخرى ظل غير واضح.

ولمعالجة هذا النقص، حلّل الباحثون بيانات أكثر من 67 ألف بالغ في فنلندا، إضافة إلى أكثر من 470 ألف مشارك في قاعدة بيانات UK Biobank، وتم تسجيل مؤشر كتلة الجسم للمشاركين في بداية الدراسة، ثم متابعتهم لمدة راوحت بين 13 و14 عاماً.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص ذوي الوزن الصحي (مؤشر كتلة جسم بين 18.5 و24.9) في المملكة المتحدة سجلوا خطراً سنوياً للإصابة بعدوى شديدة بنسبة 1.1%، مقارنة بـ1.8% لدى المصابين بالسمنة، مع ارتفاع تدريجي في المخاطر كلما زاد الوزن.

تحدي السمنة في الهند

ووفقاً لتقديرات الباحثين المعتمدة على بيانات الدراسة العالمية لعبء الأمراض، بلغ عدد الوفيات بالأمراض المعدية في الهند عام 2023 نحو 1.211 مليون حالة، يُعزى منها نحو 46.100 وفاة، أي 3.8%، إلى السمنة.

وتشير البيانات إلى أن نحو 29% من سكان الهند يعانون من السمنة العامة، بينما يصل عدد المصابين بالسمنة البطنية نحو 351 مليون شخص، أي نحو 40% من السكان.

ويرى خبراء أن هذه الأرقام تعكس تحدياً صحياً متصاعداً، خصوصاً في ظل تزايد معدلات الأمراض المعدية وغير المعدية على حد سواء، ما يفرض الحاجة إلى إستراتيجيات وطنية أكثر فاعلية للوقاية من السمنة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.