أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمها النهائي، مؤيدة إعدام الأب المصري الشهير بـ «سفاح قليوب»، بعد إدانته بقتل أبنائه الأربعة أثناء نومهم، في جريمة هزت الرأي العام وأثارت صدمة واسعة في مصر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد السكين مسبقًا وانتظر حتى نوم أبنائه (نديم، وتغريد، وتسنيم، وجلال) ثم نفذ جريمته البشعة بحزم ودم بارد. وأظهرت التحقيقات أن الدافع كان الانتقام من طليقته، إذ اختار قتل الأبناء الأبرياء كوسيلة للانتقام.

وعثر الأمن المصري على سلاح ناري وست طلقات غير مرخصة، إلى جانب السكين المستخدم في الجريمة ومواد مخدرة بقصد التعاطي، ما يضيف بعدًا آخر للفظاعة ويكشف حجم التورط الكامل للمتهم.

وبعد رفض المحكمة الاستئناف المقدم من المتهم، أصبح حكم الإعدام شنقًا نهائيًا، مؤكداً إدانته بقتل عمد مع سبق الإصرار، في واحدة من أكثر الجرائم الأسرية بشاعة في تاريخ مصر الحديث.