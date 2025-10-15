شارك وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في أعمال الدورة الـ72 للجنة الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2025، بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء في الإقليم، إلى جانب خبراء وممثلين عن منظمات دولية وشركاء في القطاع الصحي.

وتضمنت الاجتماعات مناقشة عدد من القضايا الصحية ذات الأولوية في إقليم شرق المتوسط، وسبل تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الصحية العامة، والعمل على مواءمة السياسات الصحية مع أهداف التنمية المستدامة، كما تناولت الجلسات سبل تعزيز النظم الصحية، وتحسين الوصول العادل إلى الخدمات والمنتجات الطبية الأساسية.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماعات، حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة دورها الريادي في دعم الجهود الصحية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، ترتكز على الإنسان، وتتبنى الوقاية أولوية، وتُوفر رعاية شاملة لجميع أفراد المجتمع. كما نوه بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الصحية المشتركة، بما يعزز جاهزية الدول ويحقق الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.

وتأتي مشاركة المملكة في هذه الدورة تأكيداً لالتزامها بدعم المبادرات الصحية الدولية، وتفعيل شراكاتها مع المنظمات الأممية، ومنها منظمة الصحة العالمية، في سبيل تحقيق مستقبل صحي أكثر استدامة في المنطقة والعالم.