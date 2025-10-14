بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رأس نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع اللجنة الهادف لمتابعة الأعمال والترتيبات المتعلقة بموسمي العمرة والحج.

وأكد خلال الاجتماع ضرورة مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة وخلال فترة إقامتهم وحتى مغادرتهم لبلدانهم سالمين غانمين، منوها بأهمية رفع مستوى جاهزية الجهات والاستعداد المستمر لتنفيذ الخطط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات خلال موسمي العمرة والحج، تحقيقا لتطلعات القيادة، التي تحرص على تهيئة السُبل وتوفير جميع التسهيلات لضيوف الرحمن.

واستعرضت اللجنة جهود وأعمال الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي، الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام بما يمكنهم من أداء عباداتهم في أمن وسكينة.

وتابعت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد المبكر لحج العام الحالي، والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها للتسهيل على الحجيج، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.