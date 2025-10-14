ضبط 3 مخالفين لشروعهم في الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

تمكّنت القوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهماتها في تنفيذ نظام البيئة، من ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، بحوزتهم 3 بنادق هوائية و740 ذخيرة منوعة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وشدّدت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرّم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.