السعودية تدعو أفغانستان وباكستان لضبط النفس وتغليب لغة الحوار
تابعوا عكاظ على
Google News Account

دعت المملكة العربية السعودية اليوم (السبت) أفغانستان وباكستان إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والحكمة، معربة عن قلقها من التوترات والاشتباكات التي تشهدها المناطق الحدودية بين جمهورية باكستان الإسلامية ودولة أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «تدعو المملكة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب لغة الحوار والحكمة؛ بما يسهم في خفض حدة التوتر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».

وأكدت المملكة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصها الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين.

أخبار ذات صلة
 
المملكة تدين وتستنكر الهجوم على مأوى للنازحين في الفاشر
المملكة تدين وتستنكر الهجوم على مأوى للنازحين في الفاشر
عمر ياغي.. البدوي الذي علّم «نوبل» لغة الصحراء
عمر ياغي.. البدوي الذي علّم «نوبل» لغة الصحراء