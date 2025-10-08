أشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم (الأربعاء)، إلى إمكانية هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشار المركز في تقريره اليومي عن حالة الطقس إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 25 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.