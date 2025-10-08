نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، شارك وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في منتدى الاستثمار بالعاصمة السنغالية داكار، على رأس وفد رفيع يضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص ونخبة من قادة الأعمال.ويأتي المنتدى، الذي تشارك فيه المملكة كضيف شرف، برعاية رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والوزراء وقادة المال والاستثمار من مختلف أنحاء العالم.وفي كلمته الافتتاحية، نقل الفالح تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، معبراً عن أملهما في أن يسهم المنتدى في تعزيز الشراكات بين المملكة والسنغال وأفريقيا والعالم. وأشاد بالسنغال بوصفها وجهة استثمارية واعدة تتمتع باستقرار سياسي وتشريعي وموقع إستراتيجي يجعلها بوابة بين أسواق أفريقيا وأوروبا.وأكد الفالح أن المملكة ترى في السنغال شريكاً إستراتيجياً مهماً في القارة، مشيراً إلى أن أفريقيا تمتلك ثروات بشرية وطبيعية هائلة تجعلها ضمن أولويات الاستثمار السعودي. كما أوضح أن مشاركة المملكة كضيف شرف تمثل فرصة لتعزيز التعاون في مجالات مثل تحلية المياه بالطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وغيرها من القطاعات الحيوية.وأضاف أن السعودية تشهد نهضة شاملة ضمن رؤية 2030 تهدف لتنويع الاقتصاد وتمكين الإنسان وتعزيز الاستدامة، مشيراً إلى النمو الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثقة الدولية في الاقتصاد السعودي.ويستمر المنتدى يومين لمناقشة فرص الاستثمار في السنغال وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.