التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، أمس (الثلاثاء)، عدداً من كبار المسؤولين الدوليين، على هامش الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا أرين)، الذي تستضيفه المملكة في محافظة جدة.

وشملت اللقاءات من جمهورية أذربيجان النائب العام كمران علييف، ومن دولة قطر النائب العام الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي، ومن جمهورية لبنان وزير العدل عادل أمين نصار، ومن المملكة الأردنية رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند علي إبراهيم حجازي، ومن جمهورية مصر العربية وزير العدل عدنان فنجري أبو جبل حسين، والنائب العام محمد شوقي فتحي عياد، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد سعيد حسين خليل، ومن جمهورية باكستان الإسلامية رئيس المكتب الوطني للمساءلة نذير أحمد، ومن المملكة المغربية رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته محمد بنعليلو.

وبُحثت خلال اللقاءات آفاق التعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ونظيراتها في الدول والمنظمات المشاركة في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد العابر للحدود، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المملكة والدول الأعضاء في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد، وتعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الجهود المشتركة.

وأشاد الكهموس بمشاركة الضيوف في الاجتماع العام السنوي الأول لشبكة «مينا أرين»، معرباً عن تقديره لتعاونهم وتطلعهم إلى مزيدٍ من التنسيق والتكامل في مواجهة تحديات الفساد وتعزيز النزاهة.