ورشة عن «مبادئ التعليق الصوتي» في «كتاب الرياض»

أقام معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ورشة عمل بعنوان «مبادئ التعليق الصوتي» قدّمها عبدالسلام محمد، بحضور عددٍ من المهتمين بالإلقاء والإعلام وصناعة المحتوى الصوتي.

وتحدث عبدالسلام عن الصوت بوصفه أداة تواصل فريدة تتجاوز حدود اللغة، موضحًا أن فهم خصائصه يمثل الخطوة الأولى لإتقان الأداء الصوتي. كما عرّف التعليق الصوتي بأنه فن استخدام الصوت لنقل الإحساس والمعنى بطريقةٍ مؤثرة تتناسب مع طبيعة النص والجمهور المستهدف.

وشدَّد على أن نجاح المعلق الصوتي يعتمد على سلامة اللغة وخلوها من اللحن، مستعرضًا بعض الأخطاء الشائعة في النطق، ومبينًا أهمية التحكم في اللكنة وتلوين الصوت وفقًا لطبيعة النص. كما تناول عناصر الأداء الناجح مثل ضبط النفس والهدوء والتدريب المستمر، مقدمًا تطبيقات عملية حول مخارج الحروف وتدرّج النبرة وتنوّع الإيقاع.

وفي الجانب التطبيقي، عرض عددًا من تمارين الصوت، منها تمرين القلم لتحسين النطق، وتمرين الهمهمة للتحكم في اللكنة، وتمارين التنفس لتقوية النفس أثناء الإلقاء. وأوضح أهمية معرفة المساحة الصوتية للمعلّق وتوسيعها باستخدام مفهوم «الأوكتاف» للتحكم بالنفَس وتنوّع النبرات.

كما استعرض المراحل التي يمر بها المعلق الصوتي من مرحلة التقليد إلى الاحتراف، متناوِلًا تنوع مجالات العمل في التعليق الصوتي، من الإعلانات إلى الوثائقيات والبودكاست.

وفي تفاعل الحضور، أجاب عبدالسلام عن سؤال حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المهنة، مبينًا أن التقنية لا يمكن أن تحل محل الإنسان لافتقارها إلى المشاعر ودفء الأداء. واختتم الورشة بالتأكيد على أن النجاح في هذا المجال يتطلب مزيجًا من الموهبة والانضباط والتطوير المستمر.