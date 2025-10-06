ألزم مركز التأمين الصحي الوطني المؤسسات الصحية بـ10 معايير للانضمام إلى شبكته. وطبقاً لمشروع طرحه المركز، تشمل الالتزامات تقديم الرعاية الصحية للمستفيد بالجودة والعناية اللازمة وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية التي تتفق مع أفضل الممارسات والأساليب الطبية دون تمييز بين المرضى والالتزام بكافة المتطلبات والاشتراطات الواردة في اللائحة المقترحة وإبلاغ المركز في حال طرأ أي تغيير على المعلومات والوثائق المرفقة بطلب الاعتماد، ويجب عليها تزويد المركز بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالرعاية الصحية محل الشراء؛ ووفقاً لما يحدده المركز من شروط وأحكام في اللائحة وعقود شراء الرعاية الصحية.ويشتري المركز خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المؤسسات المعتمدة، وفقاً لأحكام اللائحة، ولائحة تغطية الرعاية الصحية، وأدلة شراء الرعاية الصحية التي يصدرها المركز، وما يحدده عقد شراء الرعاية الصحية من شروط وأحكام، ويبرم المركز عقود شراء الرعاية الصحية مع المؤسسات الصحية وفق نماذج عقود شراء الرعاية الصحية المعتمدة من المركز.وقدم المشروع 5 أنواع من الاعتمادات هي «الاعتماد الأساسي»، و«الاعتماد المشروط»، و«اعتماد الحالات الطارئة»، و«اعتماد المنشآت الصحية الدولية»، وأي اعتماد آخر تنشأ الحاجة له، ويصدر قرار مستقل ومسبب من الرئيس التنفيذي للمركز.ويضع المركز قائمة باسم «شبكة المؤسسات الصحية المعتمدة لدى المركز»، وتدرج فيها المؤسسات والتجمعات الصحية التي حصلت على أي من هذه الاعتمادات.وتعد المؤسسات الصحية بكافة أنواعها، المرخصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئة، حاصلة تلقائيا على «الاعتماد للحالات الطارئة»؛ بمجرد نفاذ اللائحة دون الحاجة للتقدم بطلب الاعتماد.وأجازت اللائحة للمركز إلغاء «الاعتماد الأساسي» أو «الاعتماد المشروط» الذي حصلت عليه المؤسسة الصحية المعتمدة في 5 حالات، إذا لم تنفذ المؤسسة الصحية المعتمدة أياً من التدابير الواردة في التبليغ، وإذا تم إلغاء أو شطب أي من التراخيص والاعتمادات الصادرة من الوزارة أو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.ومن بين حالات إلغاء الاعتماد أيضا إذا ثبت للمركز قيام المؤسسة الصحية المعتمدة بتزوير أي من الوثائق المقدمة سواء بشأن طلب الاعتماد أو بعد حصولها على الاعتماد أو الاعتماد المشروط، وإذا ثبت للمركز قيام المؤسسة الصحية المعتمدة بتقديم معلومات أو وثائق مضللة، أو الاحتيال، سواء بشأن طلب الاعتماد أو بعد حصولها على الاعتماد أو الاعتماد المشروط، وإذا تقدمت المؤسسة الصحية المعتمدة للمركز بطلب لإلغائه.وللمركز إلغاء اعتماد إحدى المؤسسات الصحية التابعة لتجمع صحي معتمد دون أن يطول الإلغاء التجمع الصحي أو المؤسسات الصحية التابعة له، وعلى المركز أن يضمن بقرار الإلغاء التدابير اللازم اتخاذها من التجمع والمؤسسة الصحية التابعة له بشأن نقل المستفيدين من المؤسسة الصحية الملغى اعتمادها وكافة ما يراه المركز من تدابير لازمة لمعالجة ما قد يطرأ من إلغاء الاعتماد.