«شؤون الأسرة»: ساعة يومياً للأم الموظفة لإرضاع مولودها

شدد مجلس شؤون الأسرة على الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ضرورة الالتزام بأنظمة العمل، مؤكداً أنها تسهم في تمكين بيئة داعمة للأسرة وتعزز التوازن بين العمل والحياة الأسرية. وأوضح المجلس، أن نظام العمل في المملكة يتضمن عدة مواد تُراعي الأسرة في مختلف جوانبها، أبرزها إجازة الوضع للمرأة العاملة، وهي إجازة بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع، تبدأ متى ما رغبت من الأسابيع الأربعة السابقة للتاريخ المرجح للوضع، إلى جانب فترات الاستراحة بعد الوضع، فللمرأة العاملة عند عودتها إلى مزاولة عملها الحق في الحصول على فترة أو فترات للاستراحة بغرض إرضاع مولودها، على ألا تزيد في مجموعها عن ساعة واحدة يومياً، وفق المادة (154) من النظام. أما عن إجازة الأب فللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، على أن تُمنح خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة. وأكد المجلس، أن هذه التشريعات تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تضع الأسرة في قلب التنمية، وتسعى إلى خلق بيئة عمل تراعي الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، بما يعزز مشاركة الأسرة في مسيرة البناء الوطني.