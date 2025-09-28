أمين الشرقية يدشّن «وحدة وطن» في الخبر

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مساء اليوم (الأحد)، مجسم «وحدة وطن»، بمحافظة الخبر، بحضور رئيس مجلس إدارة المبادرة الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله البريكان، وعدد من قيادات الأمانة، والشخصيات المهمة.

وأثنى أمين المنطقة الشرقية على إسهامات برنامج الفوزان لخدمة المجتمع من خلال مسابقة مجسم وطن التي تميزت في تحسين المشهد البصري للمدن، وقال الجبير إن المسابقة تتعدى كونها مبادرة مجتمعية فهي تعد مشروعاً حيوياً تنموياً أحدث نقلة نوعية في تنفيذ تصاميم معالم المدينة وإثراء ثقافة المجسمات في الأماكن العامة التي اعتبرها نقلة نوعية في إبراز وخلق بيئة تنافسية للتعبير عن حب الوطن بمجسمات ملفتة وملهمة، مؤكداً أن هذه النجاحات غير مستغربة على هذه المبادرة النوعية التي لمسنا أثرها المميز خلال المواسم السابقة والتي شهدنا خلالها العديد من التصاميم الجمالية.

وأعرب المهندس فهد الجبير عن سعادته بهذا الإنجاز مقدراً المساهمة من شركات القطاع الخاص والشراكة التكاملية التنموية بين الجهات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، منوها إلى أهمية وأثر مبادرة مجسم وطن التي تعمل على تحفيز المبدعين والحث على الابتكار وتعزيز التنافسية وتشجيع الإبداع.

وتقدم رئيس مجلس إدارة مبادرة مجسم وطن عبدالله الفوزان بالشكر للشركاء في القطاع الخاص والعام وجميع الجهات التي ساهمت في نشر الوعي الثقافي ورفع الذائقة المجتمعية تجاه الموروث التاريخي والتراث المعماري، مؤكداً أن المبادرة أصبحت علامة فارقة في رسم ملامح معمارية ابتكارية لمعالم المدن.

وأضاف الفوزان: نتطلع إلى مواصلة العطاء بازدهار وتفانٍ وإثراء، ما يُعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع واعٍ، مشارك، ومؤثر في مسيرة التنمية الوطنية.

فيما قال المهندس عبدالله البريكان: نؤكد في «رتال» التزامنا الدائم بأن نكون شركاء فاعلين في التنمية، ليس فقط عبر مشاريعنا العمرانية بل أيضاً من خلال مبادراتنا المجتمعية لتحقيق جودة حياة تُجسد تطلعات رؤية السعودية الطموحة.

بدوره قال مدير عمليات مجسم وطن المهندس محمد الغنيمي: بتعاوننا تكاملت الرؤى وصنعنا الإنجاز، وبشراكاتنا المستمرة نمضي بثبات نحو نجاحات أكبر، هذه المجسمات ليست مجرد أعمال فنية، بل معالم مستقبلية ستُخلّد في ذاكرة المكان، وتُسهم في إثراء الهوية البصرية والثقافية.

ويجسد مجسم «وحدة وطن» رواية تحكي وقفات المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز في انطلاق رحلة توحيد المملكة تحت راية واحدة، ممثلة بـ10 صفحات في كل منها توقيعه «الواثق بالودود عبدالعزيز آل سعود» فيما تبلغ مساحة المجسم 2184 متراً مربعاً ويقع عند تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين مع طريق الأمير تركي في مدينة الخبر وهو إهداء من شركة «رتال» للتطوير العمراني.

وتعد مبادرة مجسم وطن، إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع السنوية لاختيار أجمل الأعمال الفنية والهندسية، ليتم تدشينها في أحد الميادين أو الأماكن العامة في اليوم الوطني ويوم التأسيس، وانطلقت في العام 2018 ونفذت حتى الآن 8 مجسمات ساهمت في تغيير المشهد الحضري وتعزيز الهوية الجمالية للمدن، فيما شهدت النسخة السابعة نقلة نوعية إذ أتيحت فرصة المشاركة للموهوبين من جميع دول العالم وانطلقت تحت شعار (الإلهام حولك) وسيعلن عن الفائزين فيها خلال الفترة القريبة القادمة.