نائب أمير جازان يدشّن مبادرة «صحة روح» للفحص المبكر لمرضى الدم
نائب أمير جازان يدشّن مبادرة «صحة روح» للفحص المبكر لمرضى الدم
برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، دشّن نائب أمير المنطقة الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، بمكتبه اليوم، مبادرة «صحة روح» للفحص المبكر، الذي تنفذه جمعية «روح» الصحية لمرضى الدم بالمنطقة، بحضور مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور عواجي بن قاسم النعمي وأعضاء الفريق الطبي بالمبادرة.

وخلال اللقاء، استمع إلى شرح مفصل عن أهداف المبادرة وخططها التنفيذية والفئات المستهدفة، من خلال ما تقدمه الجمعية من مبادرات نوعية وخدمات صحية وقائية للمجتمع.

واطلع نائب أمير جازان على عرض مرئي تعريفي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفحص المبكر للكشف عن أمراض الدم والسرطان، وتفعيل برامج التوعية والوقاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والحد من انتشار هذه الأمراض.

وأكّد نائب أمير جازان ضرورة بذل المزيد من الجهود في تنفيذ المبادرات الصحية المبتكرة، مبرزا في هذا الصدد حرص القيادة الرشيدة على دعم المشاريع الصحية والتوعوية التي تُعنى بخدمة الإنسان وصحته، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة.

