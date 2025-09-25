بلدية الظهران تختتم عروضها البحرية المبهرة احتفاءً باليوم الوطني السعودي

اختتمت بلدية مدينة الظهران فعالياتها البحرية التي نظمتها على شاطئ المرجان، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي 95، وسط حضور لافت وتفاعل من الأهالي والزوار الذين استمتعوا بالعروض المميزة والأجواء الوطنية.

وشهدت الفعاليات تقديم مجموعة من العروض البحرية الاستعراضية التي جمعت بين الإثارة والمتعة، شملت: عرض الجت كار، عرض الجت ميني بوت، عرض الجت سكي، وعرض الفلايبورد، إذ أضفت هذه العروض أجواءً احتفالية حماسية أبهرت الحضور وأسهمت في إثراء المشهد الاحتفالي.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني بأن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن جهود بلدية مدينة الظهران لإبراز الدور المجتمعي للبلدية، وتعزيز مشاركة المجتمع في المناسبات الوطنية، مشيراً إلى أن الفعاليات عكست صورة حضارية تعبر عن اعتزاز أبناء الوطن بإنجازاته ومكانته الريادية.

وأبان القحطاني بأن الاحتفال باليوم الوطني لم يقتصر على العروض الترفيهية فحسب، بل هدف أيضاً إلى غرس قيم الولاء والانتماء، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الناشئة، إلى جانب تقديم تجربة ترفيهية فريدة للأسر والزوار.