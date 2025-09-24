أكد سفير دولة فلسطين لدى السعودية السفير مازن غنيم، أن اليوم الوطني السعودي مناسبة وطنية يحتفي ويشارك فيها الجميع، ولا تقتصر أهميتها على أبناء المملكة فحسب، بل تتجاوزها لتشمل الشعوب العربية والإسلامية، إذ تجسد معاني الوحدة والنهضة والازدهار، وتؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على جميع الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. وقال السفير غنيم: «بهذه المناسبة يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين وولي العهد وإلى حكومة المملكة وشعبها الشقيق». وأضاف غنيم أن الرئيس محمود عباس عبر عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بما قدمته وتقدمه المملكة من دعم ثابت لقضيته العادلة؛ وهو دعم لم يتوقف منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين وولي العهد؛ فقد جسدت المملكة عبر جميع مراحلها التاريخية، دوراً ريادياً في مساندة الشعب الفلسطيني على الأصعدة السياسية والمادية والمعنوية، من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.