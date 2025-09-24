ثمَّنت دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود التي يبذلها كلٌّ من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قيادة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين ودعم مخرجاته.وأكَّدت وفق ما بثته وكالة أنباء الإمارات، أهمية دعم المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ضمن حدود معترف بها دولياً، مجددةً التأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.وأعربت عن ترحيبها بالاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين؛ التي تؤكد رؤية مشتركة مفادها أن السبيل الوحيد لتجاوز عقود من الصراع والدمار هو تحقيق التقدم نحو تأسيس دولتين مستقلتين.وجددت أنها ستظل شريكاً فاعلاً في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة تُنهي دوامة الصراع، وتُمهِّد لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة.وكانت دولة الإمارات قد شاركت في رعاية مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل انعقاد المؤتمر، وصوّتت إلى جانب 142 دولة لصالح اعتماد «إعلان نيويورك» بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين.