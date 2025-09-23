تابعوا عكاظ على
عبدالعزيز بن سعود يزور قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران
زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران، بحضور أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز.

ونقل وزير الداخلية خلال الزيارة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لمنسوبي حرس الحدود.

واطلع وزير الداخلية خلال الزيارة على عرض موجز عن الجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في المنطقة، كما استمع إلى شرح موجز عن القدرات والتقنيات الحديثة المستخدمة في تعزيز المراقبة والسيطرة على مناطق العمليات ووسائل الدعم الميداني التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني على الشريط الحدودي.

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعود الجهود الأمنية التي يبذلها رجال حرس الحدود في حماية الوطن ومقدراته، مشيداً بتضحياتهم وأعمالهم البطولية التي كان لها -بعد توفيق الله- ثم دعم القيادة الفضل في الذود عن الدين والوطن، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة.

ودعا الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

