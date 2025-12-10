أعلنت الفنانة اللبنانية رزان مغربي تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها قبل عدة أشهر، إثر سقوط جزء من سقف أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة.

صدور حكم بالحبس



وأكدت رزان صدور حكم من محكمة الجنح بالحبس ضد المتسبب في الحادثة، بالإضافة إلى التعويض المؤقت لصالحها، مشيرة إلى أن حياتها كانت على المحك بسبب هذه الحادثة الخطيرة.

السبب وراء الحادثة



وأوضحت رزان أن السبب وراء الحادثة هو خلل جسيم في إجراءات السلامة بالفندق، محذرة من أن الإهمال قد يعرض أي شخص، وخاصة الأطفال، لخطر مماثل، وأنها التزمت الصمت طوال الفترة الماضية قبل الإعلان عن الحكم.

دعوة لاجراءات عاجلة للفندق

واختتمت الفنانة دعوتها لإدارة الفندق بمراجعة إجراءات الهندسة والصيانة والسلامة بشكل عاجل، مؤكدة أن حماية حياة الأشخاص مسؤولية أساسية وليست رفاهية.

تفاصيل الحادثة والإصابات

يُذكر أن الحادثة وقعت أثناء تواجد رزان في قاعة الفندق لحضور حفل لشركة تطوير عقاري بالشيخ زايد، وأسفر عن إصابات خطيرة استدعت إجراء عمليات جراحية، وشعرت خلالها بخطر الموت مباشرة.