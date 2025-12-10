اعتذر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، جيمي كاراغر، لنجم «الريدز»، المصري محمد صلاح، بعد هجومه الأخير ضده.

وكان محمد صلاح قد فاجأ الجماهير بتصريحات مثيرة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة توالياً أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»، مؤكداً أن هناك من لا يرغب في استمراره داخل النادي، ومشيراً إلى انقطاع علاقته بالمدرب آرني سلوت، مع تلميحه إلى توديع جماهير ليفربول في اللقاء القادم أمام برايتون قبل الانضمام لبعثة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025.

هجوم كاراغر على صلاح



وخرج كاراغر بتصريحات نارية ضد محمد صلاح على مدار الأيام الماضية، حيث وصف تصريحات النجم المصري بـ«العار»، كما وصف مسيرته مع منتخب مصر بـ«الفاشلة».

كاراغر لصلاح: «أحبك.. وأعتذر»



وقال كاراغر خلال خلال تحليله مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية عبر قناة «CBS Sports»: «مو، أعتذر إن كنت قد أزعجتك، أنا أحبك كلاعب في ليفربول، لكن عليك فقط أن تتصرف بشكل لائق خارج الملعب».

أرقام صلاح هذا الموسم

وخاض صلاح 19 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجّل خلالها 5 أهداف فقط وقدم 3 تمريرات حاسمة.