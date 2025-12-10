ناي «أبو علة» في أضخم أمسية شعرية غداً بأدبي جازان

بحضور أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، تقيم جمعية أدبي جازان أمسية شعرية كبرى منتظرة للشاعر الكبير حسن أبوعلة على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان مساء غدٍ الخميس. ومن المتوقع أن تكتظ جنبات المسرح بجمهور كبير عطفاً على الشعبية الجارفة للشاعر العملاق حسن أبو علة.



وأعرب رئيس جمعية أدبي بمنطقة جازان حسن أحمد الصلهبي الحازمي بالإنابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية ومثقفي المنطقة عن سروره وابتهاجه بحضور وتشريف أمير جازان لهذه الأمسية الشعرية، معتبراً حضوره ونائبه تكريماً للشعر وللأدب وللأدباء والمثقفين في المنطقة.



ويتمتع الشاعر حسن أبوعلة المولود بمحافظة بيش عام 1941م بسمعة كبيرة، وتتداول منصات التواصل العديد من قصائده الشهيرة التي غدت عناوين رائعة للشعر الرصين، وأيقونة عذبة للقصائد الفصيحة. وعبر أكثر من 6 عقود برز أبو علة مدافعاً عن لغة العروبة عبر قصائده الشجية ونايات الشجن الأصيل فجاءت قصيدة الناي الشهيرة في مقدمة القصائد التي يتحدث عنها ويتداولها محبو هذا الشاعر الفذ، علاوة على قصائد متعددة في الوصف والغزل والحياة الاجتماعية نحو زفرة الشوق ورياح البين وآلة الراعي وغيرها، وشارك شاعر جازان الكبير في العديد من الأمسيات الشعرية خصوصاً في نادي جازان وأبها وفي العديد من الملتقيات والفعاليات الثقافية ومهرجان الجنادرية للتراث والثقافة، كما مثل المملكة في مهرجان الشعر بقطر عام 1414هـ.

وأوضح المتحدث باسم جمعية أدبي جازان محمد حسن الرياني أن هذه الأمسية الشعرية التي يحضرها أمير جازان ونائبه هي افتتاح لعدد من الأمسيات الثقافية التي ستقيمها جمعية أدبي جازان، إذ تجمع الشعر والسرد والتاريخ والفن الشعبي والموروث علاوة على المعارض التشكيلية والفوتوغرافية.

وقال الرياني: إن جمعية أدبي جازان ستمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال برامج نوعية مميزة وتكريم رواد الشعر والأدب، كما هو حال هذه الأمسية الشعرية الكبرى لأحد رموز الشعر السعودي.