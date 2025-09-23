بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين لعام 1447هـ/‏ 2025م، يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نعتز بها ونستذكر من خلالها أمجاد الماضي وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل.إن هذا اليوم الغالي يعكس وحدة وطن، وتلاحم قيادة وشعب، ويجسد مسيرة تنموية راسخة بدأت منذ تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- واستمرت حتى يومنا هذا بقيادة رشيدة جعلت من المملكة نموذجاً في الاستقرار والنمو والريادة. وفي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، نؤكد التزامنا برسالتنا التعليمية والأكاديمية، حيث نعمل على إعداد جيل معرفي ومهاري، مسلح بالقيم، قادر على الإسهام الفاعل في خدمة وطنه وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، نسأل الله أن يحفظ وطننا وقيادتنا، ويديم على مملكتنا العزيزة الأمن والعزة والازدهار.* نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية