مجموعة stc تشارك عملاءها باحتفالات اليوم الوطني بـ 3 سيارات مرسيدس و95 هدية فاخرة و50 عرضاً خاصاً

كما في كل عام، تحتفل مجموعة stc باليوم الوطني السعودي 95، وتشارك عملاءها الأوفياء الاحتفال بيوم الوطن بتخصيصهم بهدايا قيمة تليق بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.وهذه السنة أيضاً، تفاجئ مجموعة stc عملاءها بهدايا تفوق التوقعات، ضمن حملتها التي تحمل شعار «لاحتفالنا باليوم الوطني قصة نبدأها مع عملائنا ونهديهم اللي يستاهلونه»، حيث منحت عملاءها فرصة الفوز بـ 3 سيارات مرسيدس - بنز فاخرة، إضافة إلى 95 هدية قيّمة أخرى، و50 عرضاً حصرياً على مختلف الخدمات.وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص stc على مكافأة عملائها وتقديم تجربة استثنائية لهم بمناسبة اليوم الوطني.واحتفاءً بهذه المناسبة العظيمة، خصصت مجموعة stc أيضاً، احتفالاً خاصاً داخل المركز الرئيسي للشركة، ولم تنس موظفيها الذين تعتبرهم أساسها وأساس نجاحها، فخصصت لهم هدايا قيمة جداُ، منها فرصة الفوز بعدد من سيارات أودي موديل 2025، كما ستضيء المباني باللون الأخضر، مع تصاميم بروح الاحتفال الوطني تزين المكان، إضافة إلى تقديم العرضة النجدية، والأروكسترا السعودية، وتختتم بمسيرة تاريخية.وفي المقابل، يشارك موظفو stc شركتهم والوطن الاحتفال باليوم الوطني، حيث عبروا عن حبهم وعشقهم لأرض مملكتهم فحملوا كاميراتهم وراحوا يستكشفون مختلف مناطق المملكة في رحلة لا تتوقف وجمال لا ينتهي، فجمعوا بعدساتهم مناظر ومشاهد تمس كل القلوب والعقول، من الحرمين الشريفين إلى الجبال والوهاد والفيافي، في أرض جمعت الجغرافيا والتاريخ والمستقبل، وينقلون بحب أجمل هدية من أرض الأحلام والحالمين، وعملوا على جمع ما التقته عدساتهم وقلوبهم، على إنتاج فيلم ليحتفلوا مع شركتهم وأبناء وطنهم بوطن «كل يوم نكتشفه».