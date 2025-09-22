نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (386) برنامجًا لتهيئة الخريجين والخريجات لسوق العمل خلال النصف الأول من هذا العام 2025؛ بهدف إكسابهم المهارات اللازمة تمهيدًا لالتحاقهم بسوق العمل.وأكد المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ برامج وأنشطة عدة لدعم أعمال التنسيق الوظيفي لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد، وتقوم بقياسها بشكل دوري بغرض تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها الإسهام في توفير فرص وظيفية تتلاءم مع تخصصات الخريجين.وأفاد، أن من تلك الجهود إقامة (225) ملتقى ومعرضًا للتوظيف بالشراكة مع عدد من الجهات في النصف الأول من العام الحالي، إضافةً لعقد (628) لقاءً مع مديري الموارد البشرية في جهات التوظيف المستهدفة بقطاع الأعمال، وتوقيع (58) مذكرة تفاهم مع شركاء المؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في توظيف الخريجين.وأشار إلى أن المؤسسة تتابع نتائج أعمال التنسيق الوظيفي من خلال استقراء وقياس الرضا لكل الأطراف المعنية عبر دراسة وتحليل الاستبانات الدورية، بهدف تطوير الجوانب ذات العلاقة بتوظيف الخريجين، إذ حللت (902) استبانة لقياس رضا أصحاب العمل، و(9,390) استبانة لقياس رضا الخريجين خلال الفترة ذاتها.