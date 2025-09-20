رابطة العالم الإسلامي تُدين استهداف أحد مساجد الفاشر

أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي، بأشدِّ العبارات، الاستهدافَ المروِّع لأحد مساجد مدينة الفاشر بجمهورية السودان، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

ونددت الرابطة في بيانٍ صادرٍ عن الأمانة العامة بهذا الاعتداء الغادر الذي يُمثِّلُ انتهاكا صارخا لكلِّ القوانين والأعراف الدوليّة، مجدِّدة تأكيدها ضرورة الالتزام بالقيم الأخلاقية، والقوانين الدولية، ومضامين «إعلان جدة» بشأن حماية المدنيين والمرافِق المدنيّة.

كما جدَّدت الرابطةُ تأكيدَ وقوفها الدائم مع الشَّعب السودانيِّ وتسخيرِ جميع إمكاناتها للتخفيف من معاناته.