دشن كرسي الدكتور إبراهيم المهنا بجامعة الملك سعود لإعلام الطاقة والإعلام المتخصص، برنامج السمعة الاستثمارية الثلاثاء (9 سبتمبر 2025) في مقره الرئيسي في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة.

يأتي هذا البرنامج المتخصص الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وسعياً لبناء سمعة استثمارية مستدامة تعكس الفرص الواعدة والبيئة التنافسية التي توفرها المملكة للمستثمرين من حول العالم.

ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية: البحث العلمي، وبناء القدرات، وتنمية الشراكات الإستراتيجية، والإنتاج الإعلامي المتميز.

وقال المشرف العام على الكرسي البروفيسور مطلق المطيري: «إن برنامج السمعة الاستثمارية يهدف إلى ترسيخ الثقة في الاقتصاد السعودي وتعزيز رأس المال السمعي للمؤسسات الوطنية، إذ تشكل السمعة الاستثمارية أحد أهم الأصول غير الملموسة التي تحفظ قيمة المنظمات والدول في الأوقات الصعبة».

وأكد أن البرنامج سيعمل على تطوير كفاءات إعلامية متخصصة، قادرة على نقل الصورة الحقيقية عن التحولات الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة.

وأضاف البروفيسور المطيري أن «السمعة الجيدة تعزز القدرة على جذب الاستثمارات وتؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين»، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى إلى توحيد الجهود بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص وغير الربحي) لتعزيز السمعة الاستثمارية، وأن رأسمال السمعة يستحق استثماراً مستمراً يُدار بطريقة استراتيجية شاملة.

ومن المقرر أن يبدأ فريق أكاديمي ومهني متخصص بإجراء بحوث علمية لقياس السمعة الاستثمارية وتأثيرها على القطاعات، مع التركيز على القطاع الأكثر تأثيراً على الاقتصاد السعودي. وسينظم البرنامج ورش عمل ومؤتمرات يستضيف فيها خبراء محليين ودوليين في مجال إدارة السمعة والاستثمار، إلى جانب التعاون مع جهات متعددة في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية لتعزيز الرسالة الإعلامية الاستثمارية.