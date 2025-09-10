أمير مكة: الخطاب الملكي يجسد حكمة القيادة ورؤيتها نحو صناعة مستقبل زاهر

أكّد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، التي ألقاها نيابة عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تجسّد حكمة القيادة ورؤيتها نحو صناعة مستقبل زاهر لهذا الوطن المبارك.

وأشار الفيصل إلى أن الخطاب عكس استمرارية النهج التنموي المتكامل وحرص القيادة على الوطن وأبنائه، وتناول كافة القضايا برؤية وحكمة، كما جسّد مسيرة المملكة التاريخية في خدمة الإسلام وتعزيز الاستقرار.

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن تلاحم أبناء الوطن يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات القيادة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مبتهلاً إلى الله أن يحفظ لهذه البلاد عزها وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء.