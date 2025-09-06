«القمر الدموي» يظهر في سماء المملكة غداً.. خسوف كلي يستمر 5 ساعات

تشهد سماء المملكة مساء غدٍ الأحد 15 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 7 سبتمبر 2025م، الخسوف الكلي للقمر المعروف بـ«القمر الدموي»، في حدث فلكي نادر يمكن مشاهدته بوضوح في مختلف مناطق المملكة.

ووفقًا لبيان وكالة الفضاء السعودية، تبدأ مراحل الخسوف عند الساعة 6 مساءً تقريبًا مع دخول القمر في مرحلة شبه الظل ووصول الخسوف الجزئي، ثم عند 8 مساءً تقريبًا يبدأ الخسوف الكلي، ليصل إلى ذروته عند 9 مساءً حيث يظهر القمر باللون الأحمر الداكن فيما يعرف بـ«القمر الدموي». ويستمر المشهد حتى 11 مساءً تقريبًا مع نهاية الخسوف الجزئي ووصول القمر إلى شبه الظل.

وتبلغ مدة الخسوف الكامل بمراحله المختلفة نحو خمس ساعات تقريبًا، ما يجعله من أبرز الظواهر الفلكية التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في سماء المملكة هذا العام.