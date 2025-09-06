قرى الحناكية عن متعهد المياه: «يأتي يوم ويغيب شهر»

شكا أهالي المراكز والقرى الواقعة شرقي محافظة الحناكية التي تضم الهميج، الحسو، بلغة، هدبان، طلال، المحامة من متعهد السقيا الذي تعاقد معه فرع خدمات المياه بالمحافظة لتأمين المياه القرى. وأبدوا قلقهم من انقطاع المتعهد لعدة أشهر ما خلق أزمة وسوق سوداء لصهاريج تديرها عمالة وافدة بمبالغ طائلة.وقال المواطن عبدالرحمن ناصر الجعفري من مركز هدبان إن أكثر من يعانيه السكان شح المياه في ظل عدم وجود وفرة في الموارد المائية في المواقع القريبة لأن المتعهد المكلف من فرع الحناكية يأتي بصهريج واحد مرة وينقطع لأشهر فأصبح الأهالي ضحية للسوق السوداء من خلال عمالة وافدة تجلب مياه لا يعرف مصدرها وبمبالغ طائلة. فيما طالب محمد المطيري شركة المياه الوطنية بالتدخل السريع وحل المشكلة بربط القرى بشبكة مياه. فيما قال ممدوح نايف بن راجح إن مركز بلغة من المراكز التي تعاني من الشح في ظل غياب المتعهد الذي أصبح وجوده كعدمه وكثير من السكان لا يستطيع توفير قيمة الصهاريج التي تجلب المياه من آبار بعيدة.من جانبهما قال مقرن الجبيل ومحمد المطيري من مركز طلال إن المراكز التابعة لمحافظة الحناكية تعاني من شح المياه بسبب المتعهد الذي يأتي يوم ويغيب أشهر، وأضافوا أن بعض مراكز الحناكية الشرقية تعتبر مراكز قريبة بمنطقتي الرياض والقصيم والمراكز والقرى المرتبطة بتلك المنطقتين تم ربطها بشبكة مياه عن طريق مناطقها، إلا أن مراكز الحناكية ما زالت تُخدم بصهاريج متعهد لا يخدم القرى على الوجه المطلوب.