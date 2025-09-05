الخريجي يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية
نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ164، المنعقد في جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف التنسيق المتعدد الأطراف في القضايا الإقليمية والدولية، والتطرق إلى تطورات قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية.

حضر الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر.

