استبدال مظلات السيارات بالأشجار.. الحقيل: مبادرات جميلة تثري المشهد الحضري

امتدح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل مبادرة التشجير أمام المنازل لاستخدامها مظلات طبيعية لمركبات السكان، مؤكداً أن مثل هذه الأفكار ترفع جودة الحياة وتثري المشهد الحضري.وقال الحقيل في منشور عبر منصة «X»، تعليقاً على صورة متداولة لمجموعة أشجار تظلل عدداً من السيارات أمام أحد المنازل: «مبادرات جميلة كهذه تؤكد أن الشجر زينة وظل وحياة؛ يرفع جودة الحياة ويغني أحياءنا. الشعب السعودي دائمًا يبتكر حلولًا بسيطة وذكية تجعل مدننا أجمل وأكثر استدامة».ومنح تعليق الوزير انطباعاً بأن استزراع الأشجار لا مخالفات عليه متى ما كان بطريقة مبتكرة ليكون بديلاً عملياً عن المظلات العشوائية التي وضعت لها الوزارة ضوابط صارمة للحد من انتشارها ومنع ما قد تسببه من تشوه بصري.وكانت الوزارة حدّدت عدداً من الاشتراطات لتركيب مظلات السيارات أمام المنازل، أبرزها التأكد من عدم إعاقة حركة السير أو المشاة، وألا يقل صافي عرض الطريق بعد تركيب المظلات عن 8 أمتار. كما اشترطت أن لا يتجاوز عرض المظلة 3.5 متر في الشوارع بعرض 15 متراً، ولا يتجاوز 4.5 متر في الشوارع الأوسع من 20 متراً، مع عدم تجاوز 50% من طول واجهة سور المبنى الخارجي، وأن لا يقل ارتفاعها عن 3 أمتار.كما شددت البلديات على أن تكون المواد المستخدمة ذات طابع جمالي يتناسب مع المبنى ومطابقة للمواصفات، وأن تكون سهلة الفك والتركيب، ومقاومة للرطوبة والحرارة والحريق، فيما يمنع استخدام مواد البناء الثقيلة كالخرسانة أو الألواح الحديدية غير المعالجة.يشار إلى أن «عكاظ» نشرت في تحقيق سابق في 3 يناير 2025 تحت عنوان «مظلات الشحناء والتلاسن» أن مظلات السيارات تسببت في التشوّه البصري والشحناء والتلاسن بين الجيران، وكشف عدد من المختصين في الشأن البيئي والمروري والأسري مخاطر تلك المظلات، وضرورة وضع حل لها.