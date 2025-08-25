تابعوا عكاظ على
Google News Account
أمير الشرقية يبحث مع «أكتمل» تقديم الرعاية الصحية
أمير الشرقية يبحث مع «أكتمل» تقديم الرعاية الصحية
أمير الشرقية يبحث مع «أكتمل» تقديم الرعاية الصحية
تابعوا عكاظ على
Google News Account

استقبل أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الإثنين)، رئيس مجلس إدارة شركة «أكتمل الاجتماعية» غير الربحية الدكتور شاهر الشهري وعددًا من أعضاء المجلس.

واستمع أمير المنطقة لشرح عن أبرز أهداف ورسالة الشركة التي ترتكز على تنمية المجتمع، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة، وتعزيز الاستدامة، إضافةً إلى بناء نماذج نوعية للأوقاف الصحية والاجتماعية من خلال إنشاء مراكز رعاية وتنمية مستدامة، وبرامج تمكين وتطوير تخدم الأسرة والمجتمع.

وفي ختام اللقاء رفع الشهري باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على ما يقدمه من دعم واهتمام بالقطاع غير الربحي في المنطقة، مؤكداً أن توجيهاته تمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل على تطوير المبادرات والبرامج النوعية التي تخدم المجتمع.

أخبار ذات صلة
 
«جلوي بن عبدالعزيز» يُدشن مبادرة «نجران ترعاك»
«جلوي بن عبدالعزيز» يُدشن مبادرة «نجران ترعاك»
من جدائل النخيل.. «أم عبد الله» تعيد صياغة الحاضر بعبق الماضي
من جدائل النخيل.. «أم عبد الله» تعيد صياغة الحاضر بعبق الماضي