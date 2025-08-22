تابعوا عكاظ على
أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ إزاء إعلان حالة المجاعة رسمياً في قطاع غزة، وفقاً لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، مشيرة إلى أن ما يحدث يمثل جرائم إبادة جماعية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل.

وأكدت المملكة أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة هو نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع والمحاسبة الدولية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وستظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ما لم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة ووقف جرائم الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

