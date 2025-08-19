رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة اليوم الثلاثاء حفل تسليم (10) سيارات بدعم من شركة "جاهز" لمستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ، وذلك ضمن مشروع "تاكسي" الذي أطلقته الجمعية لتلبية احتياجات مستفيديها بهدف تحقيق مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة تنعكس على اليتيم وأسرته، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الأستاذ مشعل المشاري .ونوّه أمير المنطقة الشرقية بأهمية دعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، مشيدًا بمشروع "تاكسي" الذي يمثل مبادرة مميزة تسهم في توفير فرص عمل للأيتام والأرامل، وتعكس أثر العمل الخيري التنموي في بناء الإنسان وتعزيز استقراره الأسري والاجتماعي.واطلع أمير الشرقية على عرض مرئي عن مبادرة "جاهز الخير" والتي تم إطلاقها في الحفل السنوي لجمعية "بناء" رمضان الماضي وأثمرت عن جمع مليون ريال تبرعت بها شركة "جاهز" وعملاؤها للمساهمة في دعم مشروع تاكسي ومشروع كفالة الأيتام.وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية بناء الدكتور عبدالله الخالدي أن الجمعية أطلقت في عام 2018م مشروع “تاكسي”، ليكون أكثر من مجرد مبادرة، بل خطوة عملية نحو مستقبل أفضل للأيتام والأرامل برعاية كريمة من الداعم الأول للعمل الخيري سمو أمير المنطقة الشرقية، حيث يمثل المشروع نموذجًا ملهمًا للعمل الخيري والتنموي المستدام وينقل المستفيد من الحاجة إلى الاستقلال الاقتصادي والثقة بالمستقبل، لافتًا بأن المشروع دليل حي على أن الاستثمار في الإنسان هو أرقى أشكال العطاء، حيث تتحول المساعدة إلى تمكين، والتمكين إلى قصص نجاح تجسد تنمية الإنسان والمكان.وأضاف أن المشروع بدأ مسيرته بتسليم خمس سيارات للمستفيدين، وواصل رحلته على مدى الأعوام الماضية، ليصل مجموع ما تم تسليمه من سيارات للأيتام في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 (285) سيارة للأيتام وأمهاتهم، محققًا أثرًا ملموسًا في حياتهم ومساهماً في تمكينهم، إلى جانب أن المشروع ساهم في مساعدة الأيتام واليتيمات الذين يدرسون بالجامعات في تأمين مواصلاتهم لاستكمال تعليمهم، وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وبناء ثقتهم بالمستقبل، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عملهم في تطبيقات التوصيل وتوجيه المركبات ليصل متوسط دخل اليتيم 4000 ريال شهريًا.وقال الخالدي " أننا نسعد اليوم بتسليم أمير المنطقة الشرقية عشر سيارات لأبنائنا الأيتام بدعم من شركة "جاهز"، ضمن مبادرة "جاهز الخير" والتي أثمرت – وبحمد الله – في الفترة الماضية عن جمع مليون ريال تبرعت بها الشركة وعملاؤها للمساهمة في دعم مشروع تاكسي وكفالة الأيتام" ، مقدماً الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجمعية ولهذا المشروع الذي ساهم في بناء مستقبل الأيتام، ثم سلم سموه السيارات للمستفيدين.