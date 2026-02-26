حسم الفنان المصري حمادة هلال الجدل حول مصير مسلسل «المداح: أسطورة النهاية»، مؤكدًا أن عنوان الجزء الحالي يشير إلى نهاية أحداثه فقط، وليس بالضرورة نهاية العمل بشكل كامل.

قرار جماعي

وأوضح حمادة هلال في تصريحات تلفزيونية أن مسألة اعتبار المسلسل منتهيًا تتوقف على اتفاق جميع صناعه، مشيرًا إلى أنه سيحترم أي قرار يتم التوافق عليه بينهم.



الفنان المصري حمادة هلال

رهان الجمهور

وأشار الفنان إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير وتمسك المشاهدين بالمسلسل يمثلان الدافع الأهم للاستمرار، ما يفتح الباب أمام تقديم أجزاء جديدة مستقبلًا.

تفاعل واسع

وحقق الجزء السادس من مسلسل المداح الذي يعرض حالياً عبر منافسات دراما رمضان 2026 تفاعلاً واسعاً من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

صناع وفريق العمل

يذكر أن المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، ويشارك في بطولته حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، يسرا اللوزي وآخرين.