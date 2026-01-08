نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في حفل افتتاح تولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للفترة من يناير إلى يونيو 2026م، وذلك في العاصمة نيقوسيا.
8 يناير 2026 - 13:36 | آخر تحديث 8 يناير 2026 - 13:36
«عكاظ» (نيقوسيا)
On behalf of Crown Prince and Prime Minister Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Deputy Minister of Foreign Affairs Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khreeji participated in the opening ceremony of the Republic of Cyprus taking over the presidency of the Council of the European Union for the period from January to June 2026, in the capital Nicosia.