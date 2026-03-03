أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، 4 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ضمن إياب ثمن النهائي و التي كانت مقررة أصلاً خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس 2026، حتى إشعار آخر، والمباريات الأربعة هي: (الاتحاد & الوحدة )،(الهلال & السد )،( الأهلي & الدحيل )،(تركتور & شباب الأهلي )،وأكد الاتحاد القاري أنه يُولي أولوية قصوى لسلامة وأمن جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم اللاعبون والفرق والمسؤولون والشركاء والجماهير، ونحن ملتزمون التزاماً راسخاً بتوفير بيئة آمنة للجميع، وسيتم تقديم المزيد من التحديثات في الوقت المناسب، وبناءً على ذلك، تم تأجيل دوري أبطال آسيا النخبة 2025/26 مباريات الإياب من دور الـ16 (المنطقة الغربية)، وكذلك دوري أبطال آسيا الدرجة الثانية 2025/26 ، ودوري التحدي الآسيوي 2025/26 ، مباريات الإياب من ربع النهائي التي تشمل فرق المنطقة الغربية.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق تأجيل مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة، على أن تقام مباريات أندية شرق آسيا في جميع مسابقات الأندية الآسيوية في موعدها المحدد، وفق البيان الذي أصدره الاتحاد القاري والذي جاء فيه: «في ضوء تطورات الوضع في الشرق الأوسط، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،إعادة جدولة مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة، في المنطقة الغربية، والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 3 مارس 2026»، وأضاف البيان:«كما تم تأجيل مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الدرجة الثانية 2025 /26 ودوري التحدي الآسيوي 2025/ 26 التي تضم فرقًا من المنطقة الغربية، والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 4 مارس 2026، حتى إشعار آخر»، مؤكداً أنه سيواصل مراقبة هذا الوضع المتغير بسرعة عن كثب، مشدداً على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين والجماهير، وسيتم نشر جدول المباريات الجديد على موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الوقت المناسب.