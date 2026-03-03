جرع فريق خيتافي مر الخسارة لمستضيفه ريال مدريد بين جمهوره وعلى ملعبه «سانتياغو برنابيو»، إثر فوزه بهدف يتيم في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، حيث جاء الهدف من تسديدة بعيدة المدى من قدم اللاعب مارتن ساتريانو في الدقيقة 39، ليتجمد رصيد «الريال» عند 60 نقطة في المركز الثاني بفارق أربعة نقاط خلف المتصدر برشلونة، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 32 نقطة وارتقى للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب.



يذكر أن اللحظات الأخيرة من المباراة شهدت بطاقتين «حمراء» الأولى للاعب ريال مدريد فرانكو ماستانتونو، والثانية للاعب خيتافي ليسو.