تصدر فريق السويحلي الليبي، المجموعة الثانية لبطولة زوهو لكرة قدم الصالات ضمن موسم القادسية الرمضاني، عقب فوزه على صقر أكادير المغربي، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما في بطولة زوهو لكرة قدم الصالات وضمن الفريقين التأهل لربع نهائي البطولة.



كما نجح فريق الثقبة بخطف بطاقة التأهل الثانية لربع النهائي، إثر فوزه على محمصة أودن 3-1، وتختتم منافسات دور المجموعات اليوم، بمواجهتين حاسمتين لحساب المجموعة الثالثة، إذ يلتقي



غدران نظيرة الشعب العماني. وفي وفي المباراة الثانية يلتقي فريق مجموعة القريان مع نادي الإعلاميين المصري، حيث يطمح كل منهما إلى انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.



كما تقام مساء اليوم (الثلاثاء) مسابقة الطهي والأطعمة الشعبية ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني في نسخته الثالثة، تحت شعار «رمضانك معنا»، ويقدّم المسابقة الشيف فهد الشعيبي، بمشاركة أحمد الحصين هاني الدوسري، وضحى العطيشان، ومن المتوقع أن تشهد المسابقة مشاركة واسعة للعائلات من الهواة ومحبي فنون الطهي، حيث قُسمت المنافسات إلى قسمين رئيسين: الأطباق المنزلية، والطبخ المباشر في موقع الفعالية، وخُصصت منافسات الأطباق المنزلية لتقديم طبق حلا شعبي أو طبق أرز شعبي، في خطوة تهدف إلى إبراز الموروث الغذائي وتعزيز حضور الأطباق الرمضانية التقليدية.



من جهته، تبدأ اليوم التصفيات النهائية لمنافسات مسابقة القرآن الكريم بالتعاون مع جمعية تحفيظ الشرقية تحت شعار «لبناء مجتمع يحيا بالقرآن»، ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني.



وأسفرت عمليات التصفية والفرز، التي جرت وفق الضوابط المعتمدة لكل فرع، عن تأهل 375 متسابقًا إلى المرحلة التالية، توزّعوا على خمسة فروع، بواقع 70 متسابقًا في الفرع الأول، و70 في الفرع الثاني، و80 في الفرع الثالث، و80 في الفرع الرابع.



ويشهد موسم القادسية الرمضاني في نسخته الثالثة إقبالاً عائلياً لافتاً تحت شعار «رمضانك معنا»، في أجواء تنظيمية مميزة تعزز روح الألفة والتقارب بين أفراد المجتمع. ووفرت اللجنة المنظمة مرافق متكاملة تشمل مناطق جلوس مريحة، وخدمات ضيافة، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الأعمار. ويتضمن الموسم بطولة زوهو لكرة قدم الصالات، وألعاباً إلكترونية وشعبية، وأركاناً تثقيفية وتفاعلية متنوعة، مع تعزيز الجوانب التنظيمية لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع.



وتحولت ساحة المطاعم في موسم القادسية الرمضاني إلى محطة رئيسة للزوار، حيث تتنوع الخيارات بين الأطباق الشعبية والمأكولات السريعة والمشروبات الرمضانية. وشهدت الساحة حضوراً عائلياً مميزاً في أجواء منظمة تتيح للجمهور الاستمتاع بوجباتهم بين المباريات والفعاليات المصاحبة.



وأسهمت جودة الخدمات وسرعة التنظيم في تعزيز راحة الحضور، لتصبح ساحة المطاعم مساحة تلاقي تجمع بين النكهة الطيبة وروح الشهر الكريم.



وتجذب الشاشة العملاقة أنظار الجماهير ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني في نسخته الثالثة تحت شعار «رمضانك معنا»، حيث تنقل المباريات واللقطات الحماسية مباشرة وسط أجواء مشوقة.



كما تتيح للجمهور المشاركة في مسابقات فورية وأسئلة تفاعلية بين الشوطين، ما يعزز روح التنافس والمرح. وأسهمت هذه التقنية الحديثة في رفع مستوى التفاعل الجماهيري، لتضيف بعداً ترفيهياً جديداً يثري ليالي الموسم ويقرب الجمهور من أجواء الحدث.