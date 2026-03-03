تتجه الأنظار إلى ملعب رديف الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة؛ لمتابعة ديربي أبناء عروس البحر الأحمر المنتظر، الذي يجمع بين جاري حي الجامعة، فريقي «سلام الجامعة» و«التعاون»، في المباراة النهائية على كأس بطولة جدة 2026 لكرة القدم التي تقام غداً (الثلاثاء).



إذ تأهل الفريقان للنهائي بعد أن حجز «سلام الجامعة» مقعده بالفوز بنتيجة 1-0 على فريق «شرطة محافظة جدة»، بينما بلغ «التعاون» المشهد الختامي عقب انتصاره 2-0 على فريق «حرس الحدود» بمنطقة مكة المكرمة.



ويُعد طرفا اللقاء «مسك الختام» للبطولة؛ لما يتمتع به لاعبو الفريقين من روح قتالية عالية؛ إذ سبق أن تُوّج التعاون بلقب كأس جدة لعام 2024 ويسعى لتأكيد سيطرته على منصات التتويج.



في المقابل، يمتلك لاعبو الجامعة طموحاً كبيراً لمعانقة اللقب، خصوصاً بعد تحقيقهم وصافة دوري جدة لعام 2024؛ وتدفعهم رغبة عارمة في أن يكون عام 2026 هو «عام الذهب» بالنسبة لهم.