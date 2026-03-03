انطلقت في مدينة عدن بطولة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمنتخبات المحافظات لكرة الطائرة، خلال الفترة من 12- 16 رمضان، وذلك برعاية وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، ووزير الدولة لمحافظة عدن عبدالرحمن شيخ، وبدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبإشراف وزارة الشباب والرياضة، وبتنظيم من الاتحاد اليمني لكرة الطائرة.



وتُقام منافسات البطولة في صالة علي أسعد مثنى الرياضية في عدن، بمشاركة 5 منتخبات تمثل محافظات: عدن، وتعز، وأبين، ولحج، والضالع، حيث يضم كل منتخب 17 فردًا من لاعبين، وإداريين، وفنيين، ويبلغ عدد المستفيدين المباشرين أكثر من 250 مستفيدًا من اللاعبين، والإداريين، والمنظمين، والإعلاميين؛ بما يعكس الأثر الرياضي والمجتمعي للبطولة، ويعزز من فرص التنافس واكتشاف المواهب على مستوى المنتخبات.



وتأتي هذه البطولة ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إعادة تنشيط الحركة الرياضية، ودعم الاتحادات والأندية والمنتخبات، وتمكين الشباب من ممارسة أنشطتهم الرياضية في بيئة مناسبة ومحفزة.



وتعد المملكة العربية السعودية رائدة في مجال دعم الشباب والرياضة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتقدم دعمًا متواصلًا من خلال مشاريع ومبادرات رياضية وشبابية شملت إعادة تأهيل المنشآت الرياضية، وإنشاء الملاعب ورعاية البطولات، وتقديم الدعم الفني، ونقل الخبرات في مجال الرياضة، سعيًا إلى تعزيز قدرات الشباب اليمني؛ بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.



ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تركز على ضمان صحة جيدة لجميع الأعمار، وتوفير بيئة رياضية حديثة تشجع على المشاركة الفاعلة والإسهام في بناء مجتمع رياضي. وحرص البرنامج على تنفيذ مشاريع رياضية تواكب أحدث المعايير العالمية، من أبرزها إنشاء ملاعب رياضية بمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مثل: ملاعب أندية الجزيرة، والروضة، والميناء، بمحافظة عدن، وتتيح هذه المنشآت للشباب بيئة رياضية مميزة تمكنهم من ممارسة الرياضة على أعلى مستوى.



ويعد تنمية مهارات النشء وتعزيز قدراتهم الرياضية أحد المجالات التي يدعمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إذ نفَّذ أكثر من 30 ملعبًا رياضيًا مخصصًا للرياضات المختلفة في المدارس النموذجية المنتشرة في مختلف المحافظات اليمنية، التي أسهمت في نشر ثقافة اللياقة البدنية، وغرس أساليب الحياة الصحية؛ مما يسهم في بناء مهارات النشء وتعزيز قدرات البراعم رياضيًا والإسهام في بناء جيل من الشباب الرياضي.



ولم تقتصر جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تطوير المنشآت الرياضية؛ بل شملت أيضًا تنظيم العديد من البطولات الرياضية التي تتيح الفرصة للشباب للتنافس وإظهار مهاراتهم، من بينها بطولة مأرب الرياضية لكرة القدم التي شهدت مشاركة 14 ناديًا و588 شابًا، إضافة إلى بطولة حضرموت الرياضية لكرة السلة التي شارك فيها 17 ناديًا و289 شابًا، وكذلك بطولة كرة الطائرة بمشاركة 10 أندية و140 شابًا، وأسهمت هذه البطولات في تعزيز التنافس الرياضي ودعم الرياضية والرياضيين.



وسعى البرنامج لإعادة النشاط الرياضي لتأهيل صالة علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن، بعد فترة من التوقف، كما وقع في يونيو 2020 مذكرة تعاون مشترك مع وزارة الرياضة استمرارًا لجهود المملكة في تسخير جميع إمكانات الجهات الحكومية لمساعدة الأشقاء في اليمن، إلى جانب تأهيل المختصين في مجالات الرياضة والشباب، وتمكين الشباب اليمني وتطوير قدرات الممارسين الرياضيين، كما احتفى ببعثة المنتخب اليمني للناشئين بعد فوزهم ببطولة غرب آسيا للناشئين.



يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، في مختلف المحافظات اليمنية.