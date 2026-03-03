طائرة رونالدو تتجه إلى مدريد.. غموض حول وجوده وعائلته على متن الرحلة!

بعد أيام من تعرضه لإصابة في مباراة النصر الأخيرة، غادرت الطائرة الخاصة لقائد الفريق كريستيانو رونالدو العاصمة الرياض متجهة إلى مدريد، في رحلة أثارت تساؤلات حول أسبابها، وما إذا كان غادر أم لا يزال في الرياض برفقة عائلته.



حتى اللحظة، لم يتضح ما إذا كان رونالدو وأسرته على متن الطائرة التي تُقدّر قيمتها بـ61 مليون جنيه إسترليني، أم أن الرحلة جاءت لأسباب لم تفصح عنها إدارة نادي النصر.



رحلة ليلية إلى مدريد



بحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الطائرة الفاخرة، أقلعت عند الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وحطّت في العاصمة الإسبانية قرابة الواحدة صباحاً بتوقيت إسبانيا.



وسلكت الرحلة مساراً جوياً مرّ فوق الأجواء المصرية ثم البحر الأبيض المتوسط، قبل دخول الأجواء الإسبانية وصولاً إلى مدريد.



إصابة في الجولة الـ24



وكان رونالدو قد تعرّض لإصابة خلال مواجهة النصر أمام الفيحاء، السبت الماضي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



وانتهت المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن قائد الفريق اضطُر إلى مغادرة الملعب عند الدقيقة 81، بعد شعوره بآلام حادة في العضلة الخلفية، ما أعاد فتح باب التكهنات حول حاجته لفترة علاج أو تأهيل خارج المملكة.



غموض مستمر



ويعيش النجم البرتغالي (41 عاماً) في الرياض برفقة شريكته جورجينا وأطفاله الخمسة، لكن حتى الآن لم يصدر أي توضيح رسمي يؤكد ما إذا كانت مغادرة الطائرة تعني سفره إلى مدريد للعلاج أو لأسباب خاصة، أم أنها رحلة اعتيادية لا ترتبط بإصابته الأخيرة.