أثارت قضية طفل صيني، يدعى شياو هوي، البالغ من العمر 10 سنوات، من مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان شمال الصين، غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، إذ اضطر الطفل إلى رفع دعوى قضائية ضد والده لاستعادة مدخراته الشخصية التي بلغت أكثر من 80000 يوان (نحو 11700 دولار أمريكي)، بعد أن سحبها الأب دون إذنه وأنفقها على تكاليف زواجه الثاني.

قصة أموال الظرف الأحمر

نشأت القضية، بحسب تقارير إعلامية صينية، بعد طلاق والدي شياو هوي قبل عامين، إذ استمر الطفل في العيش مع والده، وكان الأب فتح حساباً بنكياً باسم الطفل، ويودع فيه بانتظام «أموال الظرف الأحمر» (هونغباو أو الليسي) التي يتلقاها الطفل خلال احتفالات السنة القمرية الجديدة من الأقارب والأصدقاء، وتراكمت هذه المبالغ على مر السنين لتصل إلى مبلغ كبير نسبياً لطفل في سن شياو هوي.

الأب يسحب أموال طفله

لاحقاً، التقى الأب بامرأة أخرى وقرر الزواج مجدداً، فأرسل الطفل للعيش مع والدته، واكتشفت الأم أن الأب سحب كامل المبلغ من الحساب (82750 يواناً شاملاً الفوائد) واستخدمه لتغطية نفقات الزفاف، دون موافقة الطفل.

دعوى قضائية ضد الأب

عندما واجه شياو هوي والده وطالب بإعادة أمواله، رفض الأب، مدعياً أن المال جاء معظمه من أقاربه وأصدقائه، وأنه ينوي إعادته فقط عندما يبلغ الطفل سن الرشد، وبعد محاولات عديدة للإقناع دون جدوى، رفع الطفل دعوى قضائية ضد والده.

وحاول الأب خلال المحاكمة الدفاع عن نفسه، مدعياً أنه كولي أمر يحق له إدارة أموال الطفل كما يراه مناسباً، وأن الدعوى كلها مدبرة من قبل الأم. لكن المحكمة رفضت هذه الحجج.

المحكمة تنتصر للصبي

وفي حكمها، أكدت المحكمة أن «أموال الظرف الأحمر» تعتبر ملكية شخصية للطفل، وأن الأب -رغم كونه الولي القانوني- تجاوز حدوده بانتهاك حقوق الطفل في ممتلكاته، وأمرت المحكمة الأب بإعادة كامل المبلغ مع الفوائد، أي 82750 يواناً (نحو 12060 دولاراً أمريكياً).

وأثارت القضية نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، إذ اعتبر الكثيرون أن الحكم يعزز حقوق الأطفال في ممتلكاتهم الشخصية، ويذكّر الآباء بأن دورهم الرعائي لا يمنحهم حق التصرف التعسفي في أموال أبنائهم.